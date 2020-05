Oroscopo di domani 7 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 7 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

ARIETE. Cambiamenti quotidiani, forse è ora di cambiare. Alcune contraddizioni si scioglieranno, la voglia di emergere è altissima. Anno nato in maniera pesante, ma c’è speranza per i sentimenti.

TORO. Devi tenere conto di questa Luna opposta. Evitare provocazioni che possono nascere per motivi banali. Ora sappiamo di tutte le piccole tensioni. Preparati a combattere. Evita complicazioni.





GEMELLI. Ti trovi ad un punto di svolta nella tua vita. Si può tenere un recupero per le questioni di carattere pratico. Crisi vissuta, indovinare la causa è più complicato. Devi andare avanti.

CANCRO. Sei libero dell’opposizione di Saturno. Conta sul mese di maggio! Le stelle parlano di decisioni repentine. Ora devi ragionare bene su quello che c’è da fare.

LEONE. Contrasta questo Saturno in opposizione. Gli imprenditori e le persone che hanno voglia di cambiare sono in crisi. C’è un dentro o fuori definitivo. Stai cercando di rivedere alcuni accordi che in passato ti erano sfuggiti.

VERGINE. Puoi costruire molto! Continua a pensare che quello di maggio sia un mese per farsi valere. Un po’ di insoddisfazione potrebbe nascere. Attenzione ai nemici che sono anche gli invidiosi.

Oroscopo Paolo Fox oggi

Oroscopo Paolo Fox 7 maggio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

BILANCIA. Devi cercare di risolvere qualche problema personale. L’amore può essere sviluppato al meglio. Per il lavoro sono possibili cambi di gruppo o di ruolo.

SCORPIONE. Questa Luna nel segno puoi farti valere. Nuove collaborazioni possono nascere all’improvviso. E’ un momento in cui un po’ di sana diplomazia non guasta.

SAGITTARIO. Stai per vivere tre giornate interessanti per quanto riguarda il mese di maggio. Il lavoro toglie smalto all’amore. Possono crescere ansie per questioni di lavoro in sospeso. Tutto questo crea disturbi anche nella vita sentimentale.

CAPRICORNO. Ti trovi a vivere un periodo importante. Tutte le persone precarie o con problemi di lavoro noteranno grande incremento. In queste giornate potrebbero nascere buone idee per il tuo segno.

ACQUARIO. Ti trovi in una condizione di grande stanchezza. Stai pensando che è giusto iniziare a fare qualcosa di nuovo. I giovani potrebbero fare pratica altrove. C’è voglia di evadere.

PESCI. Questo maggio è un mese particolare. Periodo di riflessioni sentimentali. Non è detto che manchi la passione. C’è lontananza fisica e psicologica. Attenzione ai disturbi d’amore o se pensi a due persone contemporaneamente.