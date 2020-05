Notizie Torino, un calciatore è risultato positivo al coronavirus

Quasi come fosse uno scherzo del destino, quasi contemporaneamente all’annuncio della guarigione di Dybala, arriva un comunicato del Torino che annuncia un nuovo caso di positività tra i calciatori granata.

Ultime Torino, un calciatore è positivo al covid-19

Come uno scherzo del destino, a pochi minuti dal comunicato che ha annunciato la guarigione di Dybala. Il calcio ripiomba in una serie d’interrogativo dopo il tweet del club granata, che ha annunciato come siano stati effettuati degli esami medici sui calciatori e che al momento uno sia risultato positivo. Non viene specificato il suo nome, ma si tratta di un asintomatico, sottoposto subito a quarantena e sarà monitorato con costanza.

Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, é stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato. #SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 6, 2020

Oltre ai calciatori, anche lo staff tecnico verrà sottoposto ai controlli presso il centro della Medicina dello Sport all’Olimpico Grande Torino. Il ritorno agli allenamenti al Filadelfia, ovviamente individuali e a porte chiuse, è fissato per venerdì prossimo.

Serie A, il punto sulla ripresa

A differenza di quanto accaduto in Germania (si riparte) e Francia (tutto annullato), in Italia vige ancora l’incertezza, nonostante il morbo sia esploso prima che negli altri paesi. Qualche squadra ha già cominciato ad allenarsi in sedute individuali, ma l’ultimo capitolo della “saga” è rappresentato dalle parole di Spadafora. Ancora una volta, il ministro dello sport si è schierato contro la ripresa del calcio giocato per quanto riguarda al Serie A.