Notizie Napoli, Mertens: “Oggi ho fatto il tampone”

Ultime Napoli | Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Voetbalkrant.com, per spiegare nel dettaglio cos’è accaduto:

“Oggi ho dovuto fare un tampone. Un infermiere è venuto alla mia porta e si è divertito perché mi ha detto che sua figlia è una mia grande fan. Ma la mia risposta è stata semplice, gli ho detto che io sono un tuo fan perché ho rispetto per quello che fai. Gli ho anche chiesto: qual è la cosa più difficile che hai vissuto.

Mi ha spiegato che è stato difficile tornare a casa e non poter riabbracciare i figli perché lavora in ospedale. Ho pensato fosse una brutta storia. In questo momento stiamo cercando di aiutare nella distribuzione delle mascherine e speriamo finisca tutto il prima possibile”.

Ultime Napoli, perchè il tampone a Mertens?

Gli allenamenti per il Napoli ripartiranno dopo i tamponi a tutta la squadra dalla giornata di venerdì. Gli azzurri saranno divisi in due gruppi di lavoro. Fin da ieri sono cominciati i primi prelievi a domicilio per i calciatori che dovranno poi aspettare l’esito prima di poter cominciare a giocare a Castelvolturno per poi tornare, lentamente, alla normalità.