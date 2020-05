Notizie Juventus, per Milik passi in avanti

Ultime Juve, Milik può arrivare. Come riportato dal Tuttosport, continua la caccia ad Arek Milik da parte della Juventus.

In attesa dell’arrivo di Gonzalo Higuain, la Juve è già andata oltre. I nomi sono diversi, in questo momento, ma la pista più calda e concreta porta sempre a Arkadiusz Milik. L’attaccante del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2021 e continua a rifiutare il rinnovo.

In teoria di tempo per ripensarci ne ha ancora, ma la scelta è già stata presa. Nonostante il corteggiamento di Chelsea e Tottenham, c’è la Juventus in cima ai pensieri del numero 99 di Rino Gattuso. Milik ha un contratto ancora breve ma dal Napoli non filtra una chiusura totale nei confronti dei campioni d’Italia. Il presidente Aurelio De Laurentiis, abilissimo venditore, però non intende svendere il 26enne polacco e parte da una valutazione di 40-50 milioni. Cifre che, finora, Chelsea e Tottenham hanno sfiorato offrendo soldi e contropartite tecniche.

Calciomercato Napoli, tra contropartite per Milik

Anche la Juve segurirà l’esempio. Per una questione di costi e ruoli, si ragiona su tre possibili giocatori.

Difficile Federico Bernardeschi, sembra fattibile l’inserimento di uno tra Daniele Rugani, Cristian Romero (juventino in prestito al Genoa) e Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari).