Notizie Juventus, Dybala è guarito dal coronavirus

Con un comunicato, la Juventus ha annunciato al guarigione dell’attaccante argentino dal coronavirus questo pomeriggio: finisce il regime d’isolamento domiciliare per la Joya.

Ultime Juventus, Dybala è negativo al covid-19

La sua è stata una delle degenze più lunghe di tutta la Serie A: finalmente questo pomeriggio è finita la sua sofferenza assieme a quella di tanti suoi fan. Ecco la nota diffusa dal club bianconero: “Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare“.

