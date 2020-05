Notizie Juventus, Dybala è guarito dal coronavirus

Con un comunicato, la Juventus ha annunciato al guarigione dell’attaccante argentino dal coronavirus questo pomeriggio: finisce il regime d’isolamento domiciliare per la Joya.

Ultime Juventus, Dybala è negativo al covid-19

La sua è stata una delle degenze più lunghe di tutta la Serie A: finalmente questo pomeriggio è finita la sua sofferenza assieme a quella di tanti suoi fan. Ecco la nota diffusa dal club bianconero: “Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare“.

Oltre un mese è trascorso da quel 21 marzo nel quale il primo tampone risultò positivo, coinvolgento poi anche i suoi cari. Adesso esce dall’isolamento e, dopo un periodo di riposo, potrà anche tornare ad allenarsi.

Juve news, si torna ad allenarsi

Quello del ritorno alla pratica sportivo è uno degli argomenti più controversi. Dai racconti di chi ci è passato (Maldini su tutti), si evince che dopo esserne guariti di affronta una fase di forte debolezza fisica, che può durare in qualche caso anche 2 settimane. Come potrebbe quindi un calciatore attualmente positivo tornare ad allenarsi in vista del 18 maggio? Intanto tornano i campioni bianconeri: dopo Pjanic, Cristiano Ronaldo e Khedira, anche De Ligt, Szczesny e Matuidi sono tornati a Torino e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche il momento di Higuain, atteso per il weekend.