Notizie Inter, Moratti attacca Agnelli: “Una truffa ai miei tempi”

Notizie Inter – Moratti attacca Agnelli | E’ stato un momento di piena polemica quando Andrea Agnelli, nei giorni scorsi, ha cliccato sul tasto “mi piace” sul Tweet di un tifoso bianconero. Il motivo è legato alle solite diatribe tra Inter e Juventus, in merito ai titoli assegnati. Sì, perché con l’emergenza che sta vivendo l’Italia e con il tutto che si riflette sul calcio italiano, i tifosi si interrogano: chi vincerà lo scudetto? In Francia si assegna al Paris Saint-Germain, in Olanda si decide di non assegnare il titolo. E in Italia?

Il tweet del tifoso della Juventus, all’interno del quale veniva indicato alla società di Andrea Agnelli di non accettare l’eventuale scenario che vedrebbe i bianconeri campioni d’Italia, ha riscontrato diverse polemiche. Il motivo è molto semplice: all’interno dello stesso Tweet il tifoso invitava Agnelli a “non essere come l’Inter” e il riferimento è chiaramente all’assegnazione del titolo ai nerazzurri dopo lo scandalo Calciopoli del 2006.

Moratti ad Agnelli: “Ora c’è il virus, nel 2006 una truffa”. La diatriba Inter-Juventus continua

A parlare di tutto questo è stato l’ex presidente Massimo Moratti, che ha fatto una precisazione proprio in merito al “like” di Andrea Agnelli, sul post legato a Calciopoli. Le parole arrivano dalla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto apparso tra le colonne della rosea: “La leggerissima differenza, però molto significativa, è che ai miei tempi – assegnazione titolo all’Inter del 2006, ndr – si trattava di una truffa. Adesso è venuto fuori un virus che sta paralizzando tutto il mondo”. Parole dure, per quel like non digerito.