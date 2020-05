News Milan, Ibrahimovic torna in Italia: ecco quando atterrerà a Milano

News Milan – Ibrahimovic | E’ un momento caotico quello che ha vissuto il nostro Paese, ma non solo. L’epidemia legata al Coronavirus ha colpito le diverse zone europee. In Svezia gli allenamenti sono continuati, lì dove praticamente Zlatan Ibrahimovic ha continuato il proprio lavoro sul campo assieme alla squadra di cui è in parte proprietario, l’Hammarby. Ecco però, i suoi momenti vicino casa sono finiti, perché il Milan ha richiamato tutti i propri tesserati per svolgere le visite mediche. Il calcio italiano si prepara alla ripartenza e lo ha fatto anche il Milan nella giornata di ieri. I primi volti a Milanello si sono visti, tranne Zlatan Ibrahimovic.

Notizie Milan, Ibrahimovic in quarantena non appena farà rientro a Milano

Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic farà rientro al Milan e in Italia entro il fine settimana. Adesso è ancora in Svezia, il suo lavoro in allenamento gli permetterà di farsi trovare nuovamente pronto quando ci sarà la ripresa. Ha voluto continuare, senza sosta, perché conscio dell’importanza che avrà nelle gerarchie del Milan che dovrà chiudere l’annata, non appena sarà possibile, nel migliore dei modi.

Quando rientrerà in Italia, però, sarà costretto ad una nuova quarantena, tutta italiana, di 14 giorni. E’ il protocollo da rispettare, così come accaduto a Cristiano Ronaldo, rientrato a Torino qualche giorno fa. I tempi però sono studiati ad hoc, per arrivare al 18 maggio – data in cui dovrebbero riprendere gli allenamenti a tutti gli effetti – pronti a lavorare verso la ripresa.