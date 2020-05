Mercato Milan, Ten Hag: “Onana può restare, ma se arrivano offerte…”

Calciomercato Milan | Erik Ten Hag, tecnico dell’Ajax, ha parlato del futuro del numero uno dei Lancieri André Onana. Il portiere è stato accostato anche al Milan, ecco le parole dell’allenatore alla stampa olandese:

“André è molto importante e ovviamente non vogliamo perderlo. Lo scorso anno con lui c’è stato un vero e proprio accordo su quali passi dovremo fare se arriva il giusto club con il giusto prezzo. Che io sappia al momento non sono state formulate offerte e quindi potrebbe restare all’Ajax”.





Ultime Milan, per Onana c’è la fila

In Italia il Milan cerca un portiere per sostituire Donnarumma. Il club rossonero non guarda solo in Italia. Tra i prezzi pregiati del campionato c’è il numero uno dell’Ajax: Andrè Onana, classe 1996, camerunense, cresciuto nell’Accademia di Eto’o prima di andare nella cantera del Barcellona e finire poi all’Ajax all’età di 19 anni.

Il numero uno da 4 stagioni è titolare ad Amsterdam. Cresciuto al punto da diventare uno dei più forti nel ruolo, ma ancora sufficientemente giovane per i paramentri di Gazidis e Rangnick, per questo il portiere oggi un obiettivo del Milan. Per l’Ajax nessuno è incedibile, ma serve una buona offerta anche perchè sul calciatore c’è la fila.