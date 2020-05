Mercato Lazio, l’obiettivo Hagi: “Voglio competere con i migliori”

Ultime Lazio | Ianis Hagi, fantasista dei Rangers ed obiettivo della Lazio sul mercato, ha parlato nel corsi di un’intervista concessa a Marca:

Le parole di Hagi Jr

“Adesso sono concentrato sulla ripresa della Scottish League, poi penserò al futuro. Uso entrambi i piedi, da quel punto di vista non ho preferenze. Ho sempre usato destro e sinistro da quando sono piccolo, per me non fa nessuna differenza.

Uno dei consigli più importanti che mi ha dato mio padre è questo: quello che fa la differenza è l’ambizione, indipendentemente dal talento che uno possiede dalla nascita.

Quale campionato mi piace? Mi incanta lo stile di gioco della Liga, un giorno mi vedo giocare lì. Non saprei scegliere tra Barcellona e Real Madrid, sono entrambe due corazzate.

Cosa ho imparato da Gerrard? È impossibile per me individuare una sola cosa. Imparo qualcosa di diverso tutti i giorni. Sono fortunato ad essere allenato da uno dei migliori calciaotri che si è mai visti in campo.

Giocare con il numero 10 mi mette le giusta pressione. In questo modo posso mettermie in mostra al livello più alto. Da quando ero bambino ho guardato i numeri 10, quelli che nel calcio hanno fatto la differenza. Dall’età di 16 anni ho iniziato a seguire campioni come Zidane e Johan Cruyff. So solo una cosa. Sul futuro posso dire una cosa, voglio vincere e competere con i migliori”.