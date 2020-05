Coronavirus – Serie A in attesa di risposte, intanto riparte la Turchia

Coronavirus calcio Turchia Super Lig riparte | L’emergenza Coronavirus ha colpito tutto il mondo, sia sul piano della salute che sul piano economico. In particolare il Covid 19 ha messo alle strette il mondo dello sport e quindi anche del calcio. Quello italiano è ancora nel caos, non ci sono date per la ripartenza e ancora non si sa se si riprenderà l’attuale stagione in corso. La Serie A spera di avere risposte positive dal Governo nei prossimi giorni. qualcosa si muove. Intanto, in Europa iniziano a muoversi i primi campionati. C’è la Turchia che riparte e ha anche una data ufficiale. Si riprende il 12 giugno.





Coronavirus – UFFICIALE, il campionato in Turchia riparte il 12 giugno

Il calcio in Europa inizia a muovere i primi passi verso il ritorno in campo. Tra i primi c’è la federazione turca, con il presidente Nihat Ozdemir, che ha dato l’ok per tornare a giocare a calcio nel proprio paese. Il campionato si concluderà e la Super Lig (massima serie in Turchia) ha anche una data. Il campionato riprenderà venerdì 12 giugno, dopo molte settimane di stop a causa del Covid 19. Senza intoppi, la stagione si concluderebbe il 26 luglio in Turchia, ci sarebbero circa due mesi e mezzo di ritardo rispetto il calendario originale. Presto ci sarà l’incontro definitivo tra le parti in causa.