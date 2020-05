Coronavirus, ripresa Serie A: le parole di Giuseppe Conte

Coronavirus Italia ripresa Serie A Conte | L’Italia è entrata ad inizio settimana nell’attesa Fase 2 nella lotta al Coronavirus. Il Premier italiano Giuseppe Conte ha chiesto agli italiani collaborazione per ritornare alla vita normale il prima possibile. Il virus non è sconfitto, ora bisognerà imparare a conviverci contenendolo e infine eliminandolo. Intanto, tante le riaperture delle scorse settimane alle attività e lavorative e sono prossime altrettante altre. Una su tutte che è attesa in Italia è la ripresa Serie A. Il campionato italiano è ancora fermo e soprattutto non ha una data per poter ripartire. Su questo stanno lavorando il Ministro dello Sport Spadafora e il Governo. Le ultime dichiarazioni di Conte sembrano andare verso un ok definitivo per la conclusione della stagione in corso sui campi da calcio.

Coronavirus, News Serie A: Conte apre alla ripresa

Nelle ultime ore, il presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giuseppe Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Fatto Quotidiano. Tanti i temi affrontati nella lunga intervista del Premier, tra cui anche la ripresa del campionato italiano che ancora non ha una data. Conte si è congratulato con il Ministro dello Sport Spadafora, criticato moltissimo in questi giorni per le sue recenti dichiarazioni. Infine ha annunciato che presto ci sarà un incontro tra le parti in causa per fare il punto della situazione e capire se sarà possibile dare l’ok definitivo alla Serie A per ripartire. Il calcio e la Serie A attendono con ansia la decisione, ma si dovrà tenere conto anche delle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico.