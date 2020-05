Tweet on Twitter

Coronavirus Napoli Imprenditore Conte | L’emergenza Coronavirus ha messo completamente in ginocchio l’economia di tanti imprenditori italiani e soprattutto dei piccoli commercianti. Ad oggi si ritrovano costretti a fare conti molto salati con le proprie tasche e molti saranno costretti a chiudere bottega.

Coronavirus Napoli, imprenditore muore suicida: le parole di Conte

A Napoli, però, ci sono stati problemi ben più gravi di una “semplice” chiusura di negozi o di attività commerciale. Un imprenditore, a causa dell’emergenza economica dovuta al Coronavirus si è suicidato. Il Premier Giuseppe Conte, durante un incontro in conference call con la Rete Impresa Italia, ha appreso con dolore tale notizia e ci ha tenuto a mostrare la sua vicinanza alla famiglia dell’imprenditore.

“E’ una notizia particolarmente dolorosa. Non conosciamo ancora i dettagli ma siamo vicini alla famiglia con ogni mezzo”.

Conte: “Valutiamo di riaprire prima i negozi”

Nello stesso incontro, il Premier ha precisato che il Governo sta lavorando costantemente per capire come e quando riaprire in sicurezza tutte le attività produttive e commerciali.

“Stiamo studiano quotidianamente la curva epidemiologica di Regione in Regione. Ogni giorno ci forniscono dati dettagliati degli Ospedali e se continuiamo bene come oggi possiamo pensare di riaprire anticipatamente i negozi e le attività produttive. Ovviamente sempre rispettando tutte le norme di sicurezza”.