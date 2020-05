Coronavirus, Meloni: “Spadafora è il Governo, chi decide?”

Girgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport della ripartenza:

Le parole della Meloni

«Ho letto l’intervista del ministro Spadafora al Corriere e francamente sono rimasta perplessa. Dice: “non ce l’ho con il calcio” e poi ci sono diverse questioni sulla ripartenza per arrivare a concludere che la decisione spetta al governo. Già, ma chi è il governo?».

La Meloni attacca il Ministro dello Sport:

«Abbiamo assistito alla personalizzazione di una discussione che avrebbe dovuto avere altri contenuti, altri toni, altre sedi. Spadafora voleva visibilità ma i lfuturo del calcio non è solo suo, ha peccato di possessività e egotismo. In casi come questo la politica dovrebbe avere l’umiltà di ascoltare soprattutto chi ne sa di più di un settore specifico.

Spadafora farebbe bene a occuparsi dello sport di base, interessandosi delle piccole e medie imprese che finanziano le attività locali. Se non si interviene con dei sostegni efficaci ci sarà un problema.