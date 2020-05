Tweet on Twitter

Coronavirus Italia Conte Negozi | Giorni di prove di ritorno alla normalità, quelli che l’Italia sta affrontando da lunedì 4 maggio dopo quasi due mesi di lockdown. Molte attività produttive ed esercizi commerciali sono tornati a funzionare ma tanti altri, causa problemi economici, rischiano di non aprire più. Giuseppe Conte, in un incontro con la Rete Imprese Italia, ha annunciato la volontà di riaprire anticipatamente alcuni negozi.

Coronavirus Italia, Conte: “Valutiamo riapertura anticipata dei negozi”

Rivolgendosi alle piccole imprese e ai commercianti, il Premier Conte si è mostrato vicino a queste realtà e sta optando per la riapertura anticipata dei negozi.

“Se c’è la possibilità di anticipare qualche data, possiamo anche valutare delle aperture ulteriori. Dal Governo non c’è alcuna volontà di protrarre questo lockdown residuo. Dobbiamo affrontare un periodo di grandi sofferenze e lavorare tutti insieme e affrettarsi per portare questa settimana in Consiglio dei Ministri il decreto legge”.

Conte: “Controlliamo in modo capillare i contagi”

La riapertura dell’Italia dopo la fase di lockdown tiene sotto pressione il Governo e la Sanità che ogni giorno studiano i dati che arrivano dalle Regioni per controllare la curva del contagio. Giuseppe Conte ha rassicurato gli italiani anche sotto questo aspetto.

“Siamo nelle condizioni di ottenere un piano che ci consenta di tenere sotto controllo la curva epidemiologica anche a livello territorialmente molto circoscritto”.