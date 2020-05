Coronavirus, fase due: il Viminale corre ai ripari, troppi cittadini in giro

Coronavirus, fase due: allarme in Italia, troppi cittadini in fuga. Possibili nuove decisioni dal Viminale

Coronavirus, fase due – Viminale | L’Italia è entrata nella nuova fase di quest’emergenza legata all’epidemia del Coronavirus. La situazione non è facile da gestire, considerando l’Italia praticamente tutta bloccata da ormai due mesi. Il Paese ha bisogno di tornare a respirare, ma in queste condizioni, sembra difficile. I cittadini, che si sono visti concedere un po’ di libertà dopo un lungo periodo in cui non hanno potuto varcare la porta di casa liberamente, si sono riversati nelle strade. Tutto come prima, italiani in strada tra chi festeggia ballando ciò di cui niente ci sarebbe da festeggiare, chi decide di continuare le proprie chiacchierate bevendo e mangiando in strada e il tutto senza mascherina e guanti protettivi. E allora ecco che dal Viminale potrebbe arrivare il dietrofront: gli italiani hanno bisogno di capire, attraverso una decisione forte, che va rispettata ogni misura di sicurezza imposta dal Governo.

Coronavirus, pronti al dietrofront se i cittadini non rispetteranno le norme: arriva la notizia dal Viminale

E dunque sì, nonostante le raccomandazioni di tutti gli addetti ai lavori sull’uso di guanti e mascherine, c’è ancora chi non riesce ad accogliere le norme imposte dal Governo. E’ per questo che, come rivelano i colleghi de Il Mattino, dal Viminale potrebbero arrivare nuove decisioni. Tutta l’attenzione sarà svolta attraverso dei droni che andranno a monitorare i luoghi di facile assembramento, per poter intervenire con decisione sui cittadini. Il popolo italiano è avvisato: rispettare le norme di sicurezza.