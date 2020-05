Coronavirus: la Bundesliga riparte, c’è la data

Tweet on Twitter

Coronavirus: decisa la data di ripartenza per la Bundesliga

Coronavirus Bundesliga | Il mondo del calcio è attualmente fermo, e in questo periodo di pandemia globale diventa davvero molto complicato prevedere la data di ripartenza dei maggiori campionati. I vertici alti di ogni nazione stanno faticando a prendere delle decisioni, e intanto soprattutto in Serie A lo scenario resta abbastanza instabile. Discorso totalmente inverso invece per la Bundesliga, che a quanto pare ha già le idee chiare. La Bundesliga infatti, stando a quanto riportato da Bild, dovrebbe ripartire con ogni probailità il 15 maggio.

La decisione definitiva è giunta nell’incontro avvenuto nel pomeriggio tra la Cancelliera tedesca Angela Merkel e i rappresentanti dei Lander. Il campionato riprenderà dalla 26esima giornata: Bayern Monaco in testa con 4 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund e cinque sul Lipsia.

Bundesliga: allenamenti costanti e campionato pronto a ripartire

Mentre la Serie A sta vivendo un periodo di incertezza, la Bundesliga si prepara a ripartire regolarmente. In Germania le squadre si stanno già allenando da diversi giorni, e ormai i giocatori sembrano pronti per tornare al calcio giocato. Negli ultimi giorni erano stati registrati due nuovi casi nel Borussia Moenchengladbach. Ecco la notizia completa riportata dalla nostra redazione.