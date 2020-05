Notizie Bologna, Coronavirus: Mihajlovic già in campo

Coronavirus Ultime Bologna Mihajlovic allenamento | Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, combatte con la leucemia dalla scorsa estate. Guerriero in campo e fuori. Si, perché Sinisa non ha mai mollato di un centimetro. Il tecnico del Bologna appena possibile è tornato subito al fianco della squadra, sul campo d’allenamento e durante le partite del weekend. Intanto, ora è uno dei soggetti a forte rischi con l’allarme Coronavirus. L’allenatore, con le terapie per la lotta alla leucemia, ha un sistema immunitario molto basso e contrarre il virus Covid 19 potrebbe significare anche la morte. Lui però non molla e scende in campo prima di tutti. Mihajlovic, come mostra un video, è sceso quest’oggi sul campo d’allenamento del Bologna ed era da solo. E’ già da più di un mese che non vedeva l’ora di ritornare a lavorare.





Coronavirus, Bologna: Mihajlovic senza paura, torna in campo e si allena da solo

Sinisa si è presentato in mattinata al centro sportivo del Bologna di Casteldebole alle ore 10. Seduta d’allenamento individuale per Mihajlovic. Corsa e addominali, in attesa di rincontrare il gruppo che è già a lavoro da martedì. Sinisa non potrà ancora stare vicino e continua a monitorare gli allenamenti dalla sua camera d’albergo. L’allenatore non vede l’ora di tornare in campo e spera nella ripresa del campionato italiano. Si attendono sviluppi dal Governo nei prossimi giorni.