Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Roma: Zaniolo rischia la cessione, il motivo

Notizie Roma, Zaniolo potrebbe essere venduto come Salah. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società giallorossa è nei guai seri.

Il bilancio del club, già in difficoltà per la mancata partecipazione alla Champions, si è ancor di più aggravato visto lo sto al campionato.

Ma soprattutto, se il campionato non ripartisse, entrerebbe in enorme sofferenza.

Una situazione, questa, che si ripercuoterebbe persino nei pilastri delle future architetture tecniche, ovvero Pellegrini e Zaniolo. Secondo il gironale rosa, infattia, Pallotta entro il mese dovrà versare altri 20 milioni di ricapitalizzazione, visto che i conti lo pretendono.

Ma non basterà. E’ possibile che davanti a grandi offerte anche Zaniolo (che aspetta un ingaggio da 3 milioni) possa essere ceduto in estate.

Lo stesso potrebbe accade con Lorenzo Pellegrini, visto che il primo è valutato circa 60 milioni, mentre il secondo ha una clausola da 30. Ciò non significa che avverrà di sicuro, ma la dirigenza ritiene che sia giusto che i tifosi abbiano un quadro chiaro della situazione.

Ultime Roma: Juve in agguato

In caso di cessione di Zaniolo, in prima fila ci sarebbe la Juventus mentre Pellegrini piace a Psg, Inter ed Everton ma anche sull’ex Sassuolo c’è il pressing di Paratici per portarlo alla Juve.