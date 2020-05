Calciomercato Roma: Kean verso i giallorossi, c’è la formula

Calciomercato Roma: Kean, ecco la formula

Calcio Mercato Roma Kean | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in queste ultime settimane la maggior parte delle squadre del nostro campionato, stanno cercando di portarsi avanti con le operazioni in vista dell’estate. La Roma in particolare sembra essere a caccia di rinforzi, soprattutto per l’attacco. Dzeko è il perno assoluto della squadra, ma da solo non può sostenere l’intero reparto offensivo: ecco perchè adesso urge un altro centravanti, magari in grado di dar riposo al bosniaco e sostituirlo più che degnamente. Le idee sono tante, così come i nomi sul taccuino di Giuntoli, ma ad oggi l’ipotesi più suggestiva resta quella di Moise Kean, ex Juventus e talento assoluto.

Il suo impatto all’Everton è stato parecchio in chiaroscuro, e in questi ultimi giorni i giallorossi stanno pensando ad un modo per portarlo in Italia. Intanto però la formula sarebbe quello di un prestito biennale, la Roma ci proverà così. Questo stando a quanto riportato da cm.com.