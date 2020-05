Calciomercato Napoli: spunta Joronen

Calciomercato Napoli: Joronen tra i pali? Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, continua ad essere incerto il futuro in azzurro di Napoli è interessato a Jesse Joronen, il portiere del Brescia.

Ad oggi Rino Gattuso ha a disposizione tre portieri, tutti profili interessanti. Si tratta di David Ospina, Alex Meret e Orestis Karnezis. Il primo, è quello sul quale ha puntato il tecnico dal momento in cui è stato chiamato a sostituire Carlo Ancelotti, è stato scelto per le qualità con i piedi.

Una decisione che ha turbato, e non poco, l’ex estremo difensore dell’Udinese, tanto da fargli considerare l’ipotesi di andar via.

Anche per questo Cristiano Giuntoli si è già mosso, immaginandosi eventuali scenari negativi e, dunque, ponendosi il problema di individuare un eventuale sostituto. Di Meret o di Ospina? Questo ancora non è chiaro visto che il Napoli intende puntare sul portiere giovane e non su Ospina come confermato dall’agente del colombiano.

Ultime Napoli, la situazione di Meret

Meret è stato pagato 25 milioni di euro, allora si disse che il Napoli si era assicurato il portiere per il prossimo decennio. Ma il ragazzo ha avuto diversi problemi fisici.

In realtà è tutto in divenire ma con Ospina via, Meret promosso titolare, Joronen potrebbe essere il dodicesimo ma occhio anche agli altri nomi.