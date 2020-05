Calciomercato Napoli Sepe Faraoni | Il futuro della porta del Napoli è ancora molto incerto. Attualmente Gattuso preferisce David Ospina ad Alex Meret come titolare e il giovane portiere ex SPAL potrebbe presto cambiare aria. C’è il pressing dell’Inter per il dopo Handanovic e già la prossima estate potrebbe essere quella decisiva per l’addio.

Calciomercato Napoli, Sepe può tornare in azzurro

Il Napoli, dunque, potrebbe tornare su una “vecchia” conoscenza partenopea: Luigi Sepe. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha parlato della trattativa ai microfoni di Radio Marte, aprendo al ritorno in azzurro.

“Piace tantissimo a Gattuso. Ora l’allenatore preferisce Ospina a Meret per la facilità con cui il colombiano gioca con i piedi. Sepe ha nel gioco coi piedi una delle sue migliori qualità e dopo due anni al Parma è pronto per essere il portiere titolare del Napoli. La strada è ancora molto lunga prima di una possibile svolta nell’affare ma ci sono ottime possibilità”.

Napoli, piace anche Faraoni: “Solo se va via Hysaj”

Mario Giuffredi è anche l’agente di Elseid Hysaj e Davide Faraoni, due nomi che si intrecciano al mercato azzurro.

“Davide piace molto anche a Gattuso e Giuntoli ma prima di poter parlare di un terzino destro, il Napoli deve piazzare Hysaj. Solo se andrà via quest’ultimo si potrebbe pensare a Davide Faraoni. Ad oggi il discorso è prematuro, in futuro valuteremo”.