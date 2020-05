Calciomercato Napoli Koulibaly Real Madrid | Il calciomercato del futuro potrebbe essere molto diverso da quello a cui siamo abituati. Il Coronavirus ha messo in ginocchio anche l’economia del calcio e saranno scambi e prestiti a farla da padrone. I club più importanti, però, cercheranno ugualmente di approfittare del mercato per chiudere colpi con interessanti “sconti“.

Calciomercato Napoli, Koulibaly via solo per 100 milioni

Tra questi c’è il Real Madrid di Florentino Perez che guarda con interesse al calcio italiano. Piace, da tempo, Kalidou Koulibaly del Napoli. Quest’anno non ha giocato benissimo ed è stato fuori per parecchio tempo causa un delicato infortunio all’adduttore che non ha appieno. Gli azzurri, però, hanno intenzione di trattenere il difensore senegalese, a meno di offerte super. De Laurentiis chiede 100 milioni o più per cedere il suo miglior difensore ma il Real Madrid non è intenzionato a sborsare tale cifra. Inoltre sul gigante ex Genk c’è il forte interesse di PSG e Manchester United.

Leggi anche – Torino, un calciatore positivo al COVID-19: i dettagli

News Napoli, il Real Madrid chiede un pesante sconto

Stando a quanto riferisce il portale spagnolo defensacentral.com, i Galacticos vorrebbero prelevare Koulibaly dal Napoli ma a cifre molto più basse. Considerata la stagione non esaltante e le difficoltà economiche derivate dalla pandemia, Perez non vorrebbe spingersi oltre i 45 milioni per il difensore azzurro. Difficile, a queste cifre, che il Napoli possa convincersi a cedere il difensore a meno di esplicite richieste o con l’inserimento di qualche madridista.