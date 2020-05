Calciomercato Napoli, Cistana apre: “Ho un amico in città, andrei a trovarlo”

Calciomercato Napoli Cistana | Il Napoli pensa già al futuro in attesa di capire se si riprenderà a giocare in Serie A. Per il futuro si pensa di rinnovare il reparto difensivo: Amir Rrahmani è già un calciatore del Napoli ma la prossima stagione potrebbe vedere in azzurro un’altra rivelazione dell’attuale campionato di Serie A: Andrea Cistana.

Brescia, Cistana sulla prima stagione in Serie A: le sue parole

Il difensore del Brescia piace tanto agli azzurri con De Laurentiis pronto ad uno sforzo economico per il giovane difensore classe ’97. In una diretta Instagram con la pagina Che fatica la vita da Bomber, ha parlato del suo infortunio, della ripresa del campionato e del calciomercato.

“Ho una bella cicatrice che si nota ancora molto, ma sto bene. Ora riesco a camminare un po’ e non vedo l’ora che arrivi il 18 per tornare a correre un po’ sul campo. Attualmente il fisioterapista mi segue da casa ma presto sarà vicino a me”.

Esordio in Serie A? “Per me era già stranissimo giocare in Serie B, non me lo aspettavo. A Cagliari alla prima giornata è stato molto emozionante, dopo un po’ alla volta ci si abitua. Se penso che ho giocato contro la Juve, l’Inter, a San Siro sono contento. Il gol al Bologna è stato inutile ma è stata un’emozione grandissima“.

Attaccante più difficile da marcare? “Dico Higuain perché contro la Juventus ero squalificato e Cristiano Ronaldo era squalificato. Anche contro Immobile non sono riuscito a giocare. A chi mi ispiro? Sergio Ramos, è completo. Ha tutto“.

Calciomercato Napoli, Cistana apre al trasferimento: le sue parole