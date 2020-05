Calciomercato Napoli, tutto su Belotti: ADL pronto a far follie

Calciomercato Napoli, Belotti dirà addio? L’avventura del ‘gallo’ potrebbe essere arrivata al capolinea

Calciomercato Napoli – Belotti | Non è stata una buona stagione quella trovata dal ‘gallo’ Belotti, calciatore che quest’anno con il Torino non ha trovato un buon piazzamento in classifica. In attesa di conoscere quale scenario spetterà al calcio italiano, la società granata è praticamente finita nella lotta salvezza, dopo aver cominciato la stagione in Europa, uscendo con il Wolves ai preliminari di Europa League ad inizio settembre. Il calciatore potrebbe trovarsi alla sua ultima stagione da capitano del Toro, perché le avance dei diversi club potrebbero essere insistenti, mettendo forte pressing non solo alla società piemontese, ma anche allo stesso centravanti di Calcinate.

Ultime Napoli, l’offerta di ADL per il ‘gallo’ Belotti

Stando a quel che rivelano i colleghi de La Stampa, il ‘gallo’ Andrea Belotti potrebbe dire addio nella prossima stagione. Non appena riaprirà il calciomercato, dunque, il Torino direbbe addio al proprio perno offensivo, dopo cinque anni di permanenza in granata. Tra le principali società pronte a far follie per lui, c’è il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che dovrà andare a convincere Urbano Cairo, che alzerà le proprie pretese economiche.

Una vera e propria asta di mercato perché lo stesso patron dei granata è consapevole delle richieste che arriveranno sul giocatore. La rivale italiana si chiama Milan, mentre dalla Premier League il forte interesse arriva da Manchester United e dall’Everton di Carlo Ancelotti, che avrebbe voluto averlo anche nella sua esperienza di Napoli. Sullo sfondo occhio anche alla Roma, pronta a ripartire dopo Edin Dzeko. Per convincere il Torino, ADL avrebbe già messo in chiaro le proprie intenzioni: 25 milioni più il cartellino di Andrea Petagna.