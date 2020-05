Calciomercato Milan: Theo Hernandez incedibile, allontanato il PSG

Calciomercato Milan: Theo Hernandez, il PSG più lontano

Calcio Mercato Milan Theo Hernandez | La stagione del Milan è stata parecchio altalenante, e in vista della prossima annata i rossoneri avrebbero intenzione di apportare una piccola rivoluzione, a partire dell’allenatore, fino ad arrivare agli altri reparti. Per quanti saranno gli investimenti è chiaro che qualcuno dovrà essere blindato, e uno di questi è assolutamente Theo Hernandez, il quale ha avuto un impatto devastante sul calcio italiano. Il francese è stato spesso l’arma in più del Diavolo, e le sue doti fisiche e atletiche hanno impressionato tutti.

Chiaro di come le sue prestazioni abbiano suscitato l’interesse di varie pretendenti, su tutte il PSG, il quale ha portato avanti diversi sondaggi in questi ultimi giorni. Leonardo in primis ha cercato di sondare il terreno, ma a quanto pare i rossoneri non vogliono assolutamente saperne: Theo Hernandez è incedibile e non si tocca, rappresenta il presente e il futuro del club.

Theo Hernandez: amore al Milan

Theo Hernandez resta un perno imprescindibile per il Milan, ed è praticamente impossibile che da qui a breve il francese possa cambiare casacca. Lo stesso giocatore ha avuto parole al miele per il club, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.