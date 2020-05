Calciomercato Milan: svolta con Szoboszlai e Jovic

Calciomercato Milan: Szoboszlai e Jovic in estate

Mercato Milan: svolta con Szoboszlai e Jovic per la rivoluzione giovane. Come riportato da Tuttosport, si cominciano a delineare gli scenari di mercato del Milan. Proprio nei giorni in cui la squadra tornerà a Milanello, il nome di Ralf Rangnick continua a incombere sulle teste dei rossoneri, dal tecnico al dt Maldini ma anche sui calciatori.

Intanto la lista è stata stilata. Il primo nome è quello del diciannovenne Dominik Szoboszlai, il ragazzo, come riportato da Tuttosport, ha già al suo attivo cinque presenze e un gol nella Champions League di quest’anno e anche otto partite e una rete con la nazionale ungherese. Gioca nel Salisburgo ed è un predestinato. Attorno a Szoboszlai, si comincia a registrare un movimento sospetto con lo stesso calciatore che ha aperto l’asta.

La cifra che Gazidis è disposto a mettere sul piatto non è ancora di 20 milioni di euro, ma Rangnick potrebbe dare una mano.

Il centrocampo sarà rivoluzionato con gli addii di Paqueta, Bonaventura, Biglia, forse Kessie (e occhio anche a Bennacer, che piace al PSG). Tonali e De Paul, invece. gli altri due obiettivi nemmeno troppo nascosti per il nuovo Milan.

Ultime Milan: in attacco Jovic

Mentre in attacco il Milan studia il piano alla Theo Hernandez per arrivare Luka Jovic. L’attaccante ex Francoforte non può certo definirsi uno “scarto” del Real, ma sicuramente i suoi primi mesi a Madrid non sono andati semplici. Sul serbo c’è anche il Napoli pronto a pagare per intero il cartellino. Ma i rossoneri pensano ad altri 3 calciatori.