Calciomercato Milan: con Rangnick arriva Mandragora a centrocampo

Ultime Milan: Mandragora obiettivo per il centrocampo

Calcio mercato Milan Mandragora Juventus | Rolando Madragora, centrocampista dell’Udinese, è ormai pronto a tornare in estate alla Juventus. Il centrocampista italiano tornerà a Torino per circa 26 milioni di euro, la cifra imposta per il diritto di recompra che può esercitare il club bianconero dopo che è stato venduto per 20 milioni due anni fa all’Udinese. L’intenzione della Juve è quella di piazzare il calciatore in qualche trattativa di scambio. Sul classe 1997 ci sono tanti club. Tra questi è spuntato il Monaco nelle ultime settimane, poi la Roma con cui si potrebbe chiudere uno scambio che porta a Zaniolo o Pellegrini. La Fiorentina, dove i bianconeri chiedono Chiesa e infine il Milan che ha la questione Donnarumma da sistemare e la Juve è in cerca di un giovane portiere. Intanto, Sarri potrebbe anche decidere di tenerlo.

Calcio mercato Milan: con Rangnick arriva Mandragora a centrocampo

Tra i vari club italiani, su Rolando Mandragora ora ci mette gli occhi soprattutto il Milan. I rossoneri sono in cerca di giovani calciatori per un progetto totalmente nuovo dalla prossima stagione. Intanto, come riportato da Sportmediaset, se per il prossimo anno ci sarà l’arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan, si punterebbe dritti sul centrocampista Mandragora. Nelle prossime settimane si capirà se bisognerà trattare con la Juventus o con l’Udinese. Resta vivo l’interesse di Fiorentina, Atalanta e Roma.