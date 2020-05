Calciomercato Juventus: Tonali arriva con 3 jolly

Calciomercato Juventus: Tonali grazie a tre contropartite

Mercato Juventus: Tonali può arrivare, la Juve ha un piano. Come riportato da Tuttosport, per il centrocampista c’è la fila.

Ma, a meno di sorprese dell’ultima ora dall’estero (stile Psg nel 2012 con Verratti), la sensazione è che il futuro del calciatore sarà in uno dei due top club Juventus o Inter. Tanto il dg bianconero Fabio Paratici quanto l’ad nerazzurro Beppe Marotta vogliono mettere anticipare l’ex collega.

La Juventus in queste settimane ha continuato il pressing sul presidente Massimo Cellino e anche sull’avvocato Beppe Bozzo, che è l’agente del talento classe 2000. Tonali è ancora indeciso, ma il suo presidente sembra voler monetizzare in Italia. Tanto la Juventus quanto l’Inter hanno intenzione di ingolosire Cellino non solo con i soldi (la Juve venderà un campione) ma anche con qualche contropartita.

Calcio mercato Juve: tre gioielli a Brescia

In particolare la Juve pensa a qualche calciatore da girare al Brescia. Il nome più caldo è quello di Hans Nicolussi Caviglia che, dopo l’esordio in serie A con Massimiliano Allegri (grande amico di Cellino), in questa stagione si è confermato in B nel prestito al Perugia. Ma occhio anche a Idrissa Toure, centrocampista protagonista nella Juventus Under 23 in serie C è un nome buono. Attenzione anche a Luca Coccolo, che in questa prima parte di stagione si è alternato tra Juve U23 e prima squadra.