Calciomercato Juventus: Rakitic rompe con il Barcellona

Calciomercato Juventus, riecco Rakitic tra gli obiettivi: il croato lascia il Barça

Calciomercato Juventus – Rakitic | E’ stato a lungo un obiettivo seguito dal club bianconero, tant’è che con Fabio Paratici si è parlato più volte di trattative. Il CFO della Juventus è parso sempre molto abbottonato nel rispondere sul croato. La verità è che però è tra gli obiettivi della società piemontese, il centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic. Quest’ultimo potrebbe oggi essere arrivato al capolinea della sua avventura al club blaugrana. La società catalana, così come rivelano dalla Spagna, non sarebbe intenzionata a rinnovare il suo accordo contrattuale con il perno numero 4 dell’organico di Setién.

Ultime Juventus, Rakitic non rinnova: cosa succede adesso?

Stando a quel che rivelano i colleghi iberici di Sport, Ivan Rakitic sarebbe praticamente pronto all’addio dal Barça. E’ per tale motivo che la Juventus tornerà all’assalto. L’annuncio dello stesso giocatore croato ha messo in risalto i problemi e gli screzi con il Barcellona, dichiarando di non gradire di essere scaricato dal club al quale ha fatto tutto. La decisione infatti, sarebbe adesso quella di non rinnovare e restare con gli attuali accordi. Il contratto attuale ha scadenza nel 2021 ed è quella la data in cui il calciatore andrà a liberarsi a costo zero. Nel suo futuro potrebbe esserci il ritorno al Siviglia, lì dove tutto è cominciato ma la Juventus non si farà da parte.