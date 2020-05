Calciomercato Juventus, Kurzawa nel mirino del Barcellona: bianconeri ottimisti, il motivo

Calciomercato Juventus: Kurzawa tentanto dai blaugrana

Calcio Mercato Juventus Kurzawa | La Juventus continua il suo mercato, e in vista della prossima stagione i bianconeri starebbero pensando a come rinforzare alcuni reparti, specie quello delle fasce. La Vecchia Signora ha già messo nel mirino diversi giocatori, ma uno dei nomi più interessanti e suggestivi resta quello di Kurzawa. Il terzino sinistro francese con ogni probabilità lascerà il PSG a fine stagione, e di fatto moltissime squadre hanno incominciato con sondaggi ed avance.

Portarlo a Torino è certamente molto complicato, soprattutto vedendo le altre pretendenti: stando a quanto riportato da cm.com, anche il Barcellona pare abbia messo nel mirino il giocatore, essendo un’occasione molto interessante a parametro zero. Le cose si complicano per i bianconeri, i quali però comunque si dicono ottimisti sulla situazione: Kurzawa infatti preferirebbe giocare in una squadra in grado di garantirgli più spazio, e attualmente i blaugrana non possono accontentarlo.

Kurzawa-Juventus: occhio anche all’Inter

Kurzawa è certamente una preda di mercato molto ambita, specie se si considera che andrà in scadenza a fine stagione. La Juventus non vuole assolutamente mollare la presa, ma allo stesso tempo dovrà fare attenzione anche ad una concorrente italiana: l’Inter, pronta allo sgarbo agli eterni rivali.