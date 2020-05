Calciomercato Juventus, addio Khedira: plusvalenza in arrivo

Calciomercato Juventus, Khedira ai saluti: il tedesco lascia i bianconeri dopo cinque anni

Calciomercato Juventus – Khedira | Il club bianconero ripartirà e proverà a rivoluzionare anche il proprio organico, non appena si potrà tornare in campo. Il cambiamento generazionale potrebbe partire dal reparto di centrocampo, rivoluzione cominciata già nella scorsa estate, quando alla Continassa sono arrivati Ramsey e Rabiot, centrocampisti che hanno scalzato il perno fisso che era Emre Can fino ad un anno fa. Nel mirino per il futuro ci sono finiti Tonali e Pellegrini, senza dimenticare l’ex tanto amato dai tifosi bianconeri, Paul Pogba. Stando a quanto rivelato dai colleghi spagnoli, la Juventus si starebbe preparando all’addio di Sami Khedira.

Ultime Juventus, plusvalenza Khedira: il centrocampista sarà ceduto al margine della stagione

Ha dato molto alla Juventus, dal 2015 ad oggi: il centrocampista tedesco, Sami Khedira, fu prelevato a costo zero e, a distanza di cinque anni, rappresenterà una nuova plusvalenza per il club bianconero. Cambierà squadra e la Juventus, anche se per non tantissimo – economicamente parlando – lo cederà comunque realizzando la plusvalenza. L’addio è quasi certo, lo rivelano i colleghi del Marca. Un po’ di club in Serie A sarebbero interessati, ma c’è capire quali saranno le intenzioni del calciatore. Che possa trovare nel suo destino una titolarità in Italia? Oppure sarà ritorno in Liga o in Patria, in Germania? Il contratto, intanto, scadrà nel 2021. Nel frattempo, la Juventus potrebbe aver già trovato un perno per il centrocampo bianconero che verrà…