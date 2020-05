Ultime Juve, scambio Alvarez-Higuain con il River Plate

Calciomercato Juve Higuain Alvarez scambio River Plate ultime | Julian Alvarez è il nuovo gioiello del River Plate finito nel mirino della Juventus. Il talento argentino classe 2000 è finito nel mirino dei più grandi club d’Europa che vorrebbero chiudere il colpo a parametro zero. Infatti, Alvarez, ha un contratto in scadenza con il River nel 2021. Intanto, la Juventus prova a giocare d’anticipo e tagliare fuori tutti i club rivali. La Juve potrebbe chiudere il colpo Alvarez in stile Bentancur, quando per assicurarselo offrì Tevez al Boca. Questa volta in Argentina potrebbe rientrare Gonzalo Higuain, attaccante in uscita dai bianconeri. Al momento il Pipa però vuole restare ancora in Europa e alla Juve fino a scadenza contratto 2021. A rivelare il presunto scambio è stato nei giorni scorsi tycsports.com, ma ora è stato il suo agente a parlarne direttamente.

Calciomercato Juve – Scambio Alvarez-Higuain, l’agente: “Ecco la verità”

Ai microfoni di calciomercato.it, è intervenuto Fernando Hidalgo, agente del giovane talento Julian Alvarez. Il procuratore ha parlato della possibile operazione di calciomercato. Secondo Hidalgo, al momento tra Juventus e River Plate non c’è nulla e che le notizie circolate nei giorni scorsi non siano il vero. Il River al momento non ha nessuna intenzione di privarsi del proprio gioiello e di inserirlo in qualche trattativa di calcio mercato.