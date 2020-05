Calciomercato Inter, su Lautaro Martinez spunta il PSG a sorpresa

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez verso il PSG? I transalpini si inseriscono tra i nerazzurri e il Barcellona

Calciomercato Inter – Lautaro Martinez | Nel calcio mai dire mai, come nella vita. Il discorso vale anche per quel che concerne il futuro di Lautaro Martinez. Sì, perché il ‘toro’ argentino sembra destinato alla partenza al margine di questa stagione, con il Barcellona sempre in auge tra le voci di calciomercato. E’ un sogno, quello di giocare accanto a Lionel Messi, oltre che già con la maglia dell’Argentina, al Barcellona. Ma, come già anticipato, mai dire mai nel fùtbol. Tutto sarà nelle mani dell’attaccante argentino, che dovrà decidere per il proprio futuro. L’Inter tenterà di trattenerlo, perché come più volte ribadito dalla stessa dirigenza nerazzurra, è un punto fermo per il futuro, ma gli assalti dall’estero sembrano incontenibili. E adesso, oltre al Barcellona, ci sarebbe finito anche il PSG sull’attaccante argentino.

News Inter, il PSG pesca nuovamente dai nerazzurri: Lautaro Martinez è un obiettivo di Leonardo

Il Paris Saint-Germain lo rifà ancora: dopo Icardi, potrebbe piombare su Lautaro Martinez. Addio amaro per entrambi, sicuramente, ma Maurito era stato messo in uscita dal club nerazzurro e dunque è stato meno sofferto, di quello che sarebbe un’eventuale partenza del toro, Lautaro. Ma ecco, come rivelano i colleghi di ESPN, non ci sarebbe più solo il Barcellona. E nel club di Parigi, se dovesse essere riscattato pure Icardi, si riformerebbe quel duo argentino in allenamento che aveva provato a convivere anche in maglia interista: Lautaro e Icardi.