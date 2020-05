Calciomercato Inter: Icardi all’Arsenal per Aubameyang?

Ultime Inter: Icardi in Premier, al suo posto l’attaccante del Gabon? E’ questa l’ipotesi rilanciata in edicola da Tuttosport. Come riportato dal giornale, infatti, i nerazzurri sono pronti a utilizzare ben 15 calciatori per una serie di scambi che cambierà l’organico.

La punta di diamante è Mauro Icardi, con Lautaro Martinez ovviamente. L’argentino potrebbe essere offert all’Arsenal per arrivare ad Aubameyang, uno dei due obiettivi per l’attacco in caso di addio di Lautaro. L’ex Borussia Dortmund lascerà i Gunners che lo valutano fra i 50 e i 60 milioni, un po’ meno rispetto alla valutazione di Icardi.

Ultime Inter: i 15 calciatori in uscita

Il primo nome è quello di Lautaro Martinez, che potrebbe finire a Barcellona con uno scambio. Ma occhio anche a Matias Vecino: l’uruguaino, considerati i movimenti in entrata che l’Inter vorrà fare a centrocampo, andrà via e potrebbe essere il profilo giusto da inserire in qualche operazione con un top club straniero.

Attenzione anche a Gagliardini, nel mirino del Torino magari per arrivare a Izzo.

Per Chiesa potrebbero servire, invece, i cartellini di Nainggolan, qualora il Ninja non resti a Cagliari, e Dalbert, già ora in prestito ai viola.

Sono 4 i calciatori in attesa del riscatto: Icardi, Perisic, Joao Mario e Lazaro. Dei due top player dell’Inter spallettiana ed il portoghese che piace anche in patria. Attenzione a Lazaro, lui sì moneta di scambio molto interessante: se il Newcastle non lo riscatterà per circa 24 milioni, ecco che l’Inter lo potrebbe offrire al Lipsia per arrivare a Werner.

Ma l’Inter ha anche diversi giovani come Dimarco e Salcedo, in prestito al Verona, potrebbero essere offerti al club veneto per arrivare a Kumbulla. Radu dovrebbe tornare alla base per fare il vice Handanovic così come Pinamonti e Vanheusden, entrambi potrebbero essere ripresi e usati sul mercato, così come l’argentino Colidio, reduce dalla stagione in Belgio al Sint-Truiden.