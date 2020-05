Calciomercato Fiorentina: Chiesa, ecco la clausola rescissoria

Calciomercato Fiorentina: per Chiesa rinnovo con clausola

Calciomercato Fiorentina: Chiesa pronto al rinnovo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport ​nelle trattative per il rinnovo di contratto di Federico Chiesa il giocatore sta spingendo per l’inserimento di una clausola rescissoria.

Il club del presidente Commisso non ha chiuso a questa soluzione, tuttava la Fiorentina ha già spiegato al ragazzo che nel caso in cui venisse inserita, questa non sarà inferiore ai 100 milioni di euro.

Ultime Inter: il prezzo di Chiesa è in piacchiata

Tuttavia per la Fiorentina c’è un problema. Come riposta il giornale, c’è uno studio della multinazionale svizzera KPMG (specializzata in revisione e organizzazione contabile), riguardo la svalutazione dei calciatori di Serie A dopo il lockdown.

Questo tiene conto anche della possibile fine anticipata dei campionati. Tra i giocatori presi in esame c’è anche il viola Federico Chiesa, il cui cartellino costa ad oggi una cifra vicina ai 46 milioni. Questo perché la pandemia da Coronavirus ha già ridimensionato il valore di mercato di diversi campioni ma non solo. Il valore del n° 25 crollerebbe a 37 milioni qualora il campionato non ripartisse. Tuttavia nel caso in cui la Serie A trovasse il modo per tornare in campo, la valutazione “salirebbe” a 39 milioni se la Fiorentina giocasse le prossime partite a porte chiuse.