Notizie Fiorentina, Commisso parla di calciomercato e Serie A

Ultime calciomercato Fiorentina Chiesa Commisso | Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto nelle ultime ore per affrontare diversi temi riguardanti il suo club. Calciomercato e ripresa Serie A, questi i temi principali delle parole del numero uno viola. Al centro del mercato c’è il gioiello di Firenze, Federico Chiesa. Il calciatore è nel mirino dei grandi club d’Europa, su tutti ci sono Juventus e Inter in Serie A. Il patron italo-americano ha annunciato che il calciatore potrebbe essere ceduto, ma andrà via soltanto per il giusto prezzo. Ammissione però di Commisso riguardo il deprezzamento dei calciatori a causa dell’emergenza Coronavirus.

Calciomercato Fiorentina, Commisso su Chiesa e la cessione

Sulla ripresa della Serie A: “Il campionato deve mettere la salute al primo posto, poi pensare a giocare, senza però distruggere la prossima stagione. Noi vogliamo giocare, potremo allenarci individualmente tra venerdì e sabato, insieme a partire dal diciotto maggio e poi forse saremo in campo a giugno”.

Fiorentina penalizzata dagli arbitri: “Siamo stati multati, ma è stata la reazione a tutto quel che avevamo subito in mesi di silenzio. Pezzella a Verona è stato colpito, il giocatore che lo ha colpito non è stato punito e poi ha segnato il gol decisivo; poi Chiesa e Ribery sono stati maltrattati lungo il corso della stagione. Il secondo rigore di Torino non ci stava, la Juventus non ha bisogno di aiuti, e quindi mi sono fatto sentire. Non vengo in Italia per permettere che ci trattino peggio di altri, né meglio. Voglio parità di trattamento. Un po’ come quando ero capitano in campo, ho voluto difendere la mia squadra”.

I giovani d’oro: “La crescita del nostro portiere, Dragowski, lo ha portato ad essere uno dei migliori del campionato. Guardate Chiesa, Castrovilli, Lirola, Milenkovic, lo stesso Sottil che non ha avuto molto spazio ma spero possa mostrare le sue grandi qualità in futuro. Vlahovic e gli altri possono diventare star qui alla Fiorentina”.