Il bollettino della Protezione Civile di oggi mercoledì 6 maggio

Come ogni giorno sta per arrivare il consueto bollettino da parte della Protezione Civile sulla lotta al covid-19 per quanto riguarda l’Italia.

I dati della Protezione Civile nella lotta al coronavirus

Non è ancora il momento cruciale, ma ci stiamo avvicinando. Dopo l’inizio della famosa fase 2, il paese vuole capire se è pronto per poter tornare via via a conquistare i suoi spazi di normalità. L’emergenza sanitaria non può dirsi superata del tutto, soprattutto in alcune zone del Nord del paese.

Prosegue il calo della pressione sulle strutture sanitaria: ad oggi i ricoverati in terapia intensiva sono 1.333 (ieri erano 1.427). Il numero delle vittime nelle ultime 24 ore è stato 369: c’è stata purtroppo una crescita importante rispetto al dato precedente (236 vittime, mentre il totale dall’inzio dell’emergenza è di 29.684). Il numero degli attualmente positivi invece vede un importante calo (-6.939 ): oggi sono 91.528.

A “trascinare” i dati negativi è ancora la Lombardia, dove addirittura oggi si è registrato il 52% dei nuovi contagi e tra le vittime ben 222 sono decedute in territorio lombardo.

IN AGGIORNAMENTO