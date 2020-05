Angers, shock El Melali: arrestato per essersi masturbato guardando la vicina

Angers, El Melali si masturba guardando la vicina di casa: il calciatore finisce nei guai

Angers – El Melali arrestato | Clamorosa notizia che giunge in Francia e dal panorama della Ligue 1. No, non riguarda questa volta la notizia della stagione che chiude i battenti, il campionato francese torna a far parlare di sé per una situazione sconvolgente che riguarda l’attaccante dell’Angers, Farid El Melali. Il calciatore algerino è finito al centro delle polemiche per un fatto shock che lo riguarda in prima persona. Il ragazzo di 22 anni sarebbe stato beccato in atti osceni: denunciato perché, alla finestra della propria abitazione, è stato colto mentre si masturbava guardando la propria vicina di casa.

El Melali arrestato: l’attaccante dell’Angers era stato già protagonista di vicende simili

Notizia sconcertante dal mondo dell’Angers. Come rivelano i colleghi di Daily Mail, che ricostruisce i fatti dell’accaduto, l’attaccante Farid El Melali è stato arrestato nel giorno del suo rinnovo con il club francese, fino al 2023. Adesso chiaramente toccherà capire quale sarà la posizione della stessa società, che gli aveva appena rinnovato gli accordi contrattuali. Il calciatore era stato già segnalato per situazioni analoghe. Adesso, dunque, potrebbe finire seriamente nei guai. Nei giorni che seguono, arriverà un processo sullo stesso calciatore. Situazione fuori dal comune, che rischia di avere pesanti ripercussioni sulla sua carriera calcistica.