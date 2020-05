Ultime Juventus, allenamenti alla Continassa: i bianconeri riprendono le proprie attività in maniera individuale

Ultime Juventus – Allenamenti | E’ tornata la Juventus, l’intero organico farà rientro al centro tecnico della Continassa, per riprendere le proprie attività. Arrivano muniti già di accessori tecnici e mascherine, per essere prudenti sulla situazione legata al Coronavirus. I calciatori si sono presentati in queste ultime ore per svolgere le primissime sedute di allenamento individuale e, tra i primi arrivati, ci sono Ramsey e il capitano, Giorgio Chiellini. Allenamenti individuali che dunque prenderanno il via, con il calcio che piano piano, proverà a ripartire.





News Juventus, i primi arrivi alla Continassa per gli allenamenti individuali

Come riportato dai colleghi di Goal.com, si sono visti alla Continassa i primi arrivi, i volti della Juventus che tornano ad allenarsi in maniera individuale. Al centro tecnico del club bianconero è arrivato tra i primi Giorgio Chiellini, con il gallese Aaron Ramsey. Test al J-Medical, per poi ritornare al lavoro. Tra oggi, ma anche domani, arrivano gli altri. I calciatori sono Bonucci – altro volto già apparso alla Continassa – Buffon, Pinsoglio, Rugani Cuadrado, Pjanic, Bernardeschi, Bentancur e De Sciglio. Ecco, di seguito, le immagini che arrivano dei calciatori a Torino, pronti a ripartire tutti assieme.