Serie A, Spadafora cambia idea: “Spero riparta il campionato”

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai 1 durante la quale si è espresso a proposito della ripresa del campionato di Serie A.

Ultime Serie A, le parole del ministro Spadafora

Rispetto ai toni di pochi giorni fa, sembra ci si trovi davanti ad un’altra persona. In attesa di verificare se alle parole seguirano i fatti, registriamo comunque un’inversione di tendenza nelle parole del ministro. Ecco quanto dichiarato: “I toni di questi giorni sono il frutto di una pressione eccesiva per aversi una scelta immediata ed invece dobbiamo procedere in tutta sicurezza. Non so se ce la farà per giugno, ma mi auguro che riprenda il campionato. Sono il ministro dello Sport, spero si ricominci a giocare a calcio. Tutto dipenderà da queste 2 settimane. Dal 18 le squadre potranno riprendere ad allenarsi in sedute individuali, nel frattempo arriverà il responso del Comitato medico-scientifico. Il calcio troverà la giusta decisione, ne sono convinto, ma sulla ripresa dei giochi decide il governo“.

