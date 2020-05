Serie A: si riparte in 3 stadi, tutti al Sud

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione nelle 3 città che potrebbero ospitare, “in esclusiva”, la Serie A fino alla fine di questo tormentato campionato.

Serie A, si gioca ma solo al Sud?

Parlano i sindaci e la disponibilità ad organizzare un evento di tale portata c’è tutta, con le dovute precauzioni. Non è ancora una realtà, ma solo una delle tante possibilità al vaglio per evitare che la Serie A sia costretta ad alzare bandiera bianca a causa del coronavirus. Ma quale sarebbe la risposta dei 3 sindaci?

De Magistris: “Via al 21 giugno, come un torneo estivo”

De Caro: “Giusto, prima la sicurezza”

“Bisogna giocare in sicurezza“, afferma il primo cittadino del capoluogo pugliese, “e qui i contagi sono sotto i 200. Penso che giocare solo al Sud sia una buona idea, ovviamente in totale sicurezza, penso ad un torneo come fosse un Europeo o Mondiale con le squadre tutte in ritiro per quel periodo con gli staff ridotti all’osso e nessun contatto con l’esterno“.

Orlando: “Un’idea accattivante”

