Serie A: incontro Governo-FIGC per il protocollo medico

Serie A: prosegue la “trattativa” tra Governo-FIGC per tornare in campo. Il calcio italiano è ancora in attesa di scoprire il proprio futuro: dopo la comunicazione del rinvio del Consiglio Federale di venerdi, arriva un’altra ultimissima che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Come riportato da Sky Sport il motivo della decisione dipende da diversi fattori. Tra questo, anche quello che è accaduto oggi.

C’è stato infatti un contatto tra il Comitato tecnico-scientifico del Governo e la Federcalcio per darsi appuntamento a domani.

Le parti hanno provato a fissare l’incontro tanto atteso tra giovedì o venerdì. Un incontro decisivo per capire se il protocollo medico-scientifico andrà bene o meno e se si potrà riprendere il campionato.

Serie A: il comunicato della FIGC

Anche per questa ragione la Federazione ha deciso di rimandare il consiglio in programma venerdì.

“La riunione del Consiglio Federale programmata l’8 maggio è stata posticipata per la necessità di maggiori approfondimenti. In quesot modo il sistema calcio potrà fronteggiare la crisi contingente, il Consiglio Federale sarà prossimamente riconvocato con all’ordine del giorno le tematiche inerenti la ripresa dell’attività sportiva. Inoltre saranno anche stabilite le linee guida per l’iscrizione ai prossimi campionati”.