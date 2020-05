Serie A, la FIGC rinvia il Consiglio Federale: la situazione

Serie A, arriva il rinvio dalla FIGC del Consiglio Federale che era in programma venerdì

Serie A – FIGC | E’ stato rinviato il Consiglio Federale che doveva andare in scena nel prossimo venerdì. Stando a quel che si apprende dai colleghi di Sky Sport, la FIGC avrebbe dichiarato di aver bisogno di ulteriori approfondimenti per i temi legati all’emergenza Coronavirus. Si sarebbe dovuto parlare alle ore 12 e sempre attraverso la conference call dei temi legati alla ripresa del calcio. Si sarebbero inoltre dovuti approvare in via ufficiale i verbali delle riunioni del 24 febbraio e del 10 marzo. Niente da fare però, perché tutto è stato rinviato. Tra non molto si conoscerà la data in cui, nuovamente, andranno a riunirsi ai vertici di Lega.

News Serie A, la FIGC rinvia il Consiglio Federale: l’annuncio

Il motivo del rinvio del Consiglio Federale da parte della FIGC, sarebbe molto chiaro. Stando a quanto rivelano i colleghi dell’emittente satellitare, sarebbe legato alla mancanza di approfondimenti per quel che riguarda i temi dell’emergenza legata al Covid-19.