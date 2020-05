Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 6 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Dopo una settimana parecchio complicata finalmente riesci ad intravedere la luce. Ora ti senti più fiducioso in te stesso, e tutti i dubbi che avevi sembrano essere svaniti. Cerca di sfruttare al meglio le tue doti, potresti avere delle belle soddisfazioni, specie sul lavoro.

Toro. Occhio a cosa può succedere in amore: se sei single potresti fare qualche nuovo incontro che ti farà perdere la testa, se hai una relazione stabile allora è il momento di rinforzarla.





Gemelli. Periodo non felicissimo per te: ti senti parecchio stressato, e questo ti porta a rispondere male a chi ti è accanto, spesso risultando antipatico. Cerca di dosare meglio le parole e di non lasciarti trasportare dai pensieri negativi.

Cancro. Ti senti energico e pieno di voglia di fare, non fermarti mai e prova a sviluppare i tuoi progetti. Le persone vicine a te avvertono il flusso positivo, coinvolgili di più.

Leone. Questa settimana è iniziata nel migliore dei modi, con più di qualche soddisfazione sul lavoro. I tuoi progetti cominciano a prendere forma, e ti senti apprezzato anche dai tuoi colleghi. In amore c’è stallo, dovrai aspettare.

Vergine. Grandi novità in amore: stai imparando ad esprimere al meglio i tuoi sentimenti, questo ti permette di vivere più felicimente la tua relazione.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Attenzione a questa giornata. Alcune discussioni potrebbero essere troppo taglienti, tanto da compromettere i tuoi rapporti interpersonali. Cerca la solitudine, hai bisogno di un momento tutto per te, per riflettere.

Scorpione. Curate l’alimentazione per evitare grossi cambiamenti fisici. l’ottimismo sta prendendo il sopravvento in vista della ripresa delle attività. Potrebbero esserci alcuni contrasti con persone che non sono d’accordo con le vostre idee e con i vostri progetti

Sagittario. Siate pazienti e poco polemici con gli altri. Siete insofferenti per le troppe responsabilità o perché non vi piace il vostro ruolo in una precisa attività.

Capricorno. Dedica tempo ai social, perché nuove conoscenze possono arrivare anche tramite quelle. Se hai bisogno di una relazione seria, ti consiglio di impegnarti fortemente perché, tramite i social network, sarà complicato.

Acquario. Ora vi tocca stare sulla difensiva dal punto di vista economico. E’ un momento molto delicato ma da maggio vi rialzerete. I prossimi due mesi porteranno frutti anche in molti altri ambiti.

Pesci. Cerca di rilassarti e di goderti un po di riposo: ultimamente sei parecchio stressato, e questo ti porta a rivolgerti male con chi ti è vicino.