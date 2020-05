Tweet on Twitter

Notizie PSG, Thiago Silva: “Ora siamo più uniti”

Ultime PSG | Thiago Silva, difensore del Paris Saint-Germain, ha parlato al canale ufficiale del club del campionato chiuso e into dal club parigino:

“Oggi siamo più uniti. Quest’anno abbiamo trovato questa atmosfera positiva di lavorare l’uno per l’altro. Gli anni precedenti mancava sempre qualcosa. Quest’anno stiamo molto bene sul piano fisico, tecnico e mentale. E’ veramente un peccato che si sia fermato tutto, soprattutto in questa stagione. Dobbiamo aspettare cosa succederà con la Champions League, non si sa ancora. Se si dovesse riprendere, pensiamo di essere competitivi”.





Ultime PSG: quale futuro per Thiago Silva?

Tuttavia al termine della stagione il calciatore potrebbe lasciare Parigi. L’ex Milan, infatti, ha il contratto in scadenza. Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, ha parlato proprio di questo sottolineando la volontà del calciatore di restare almeno un altro anno al PSG nonostante la scadenza di contratto al 30 giugno: