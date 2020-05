Lazio, Lotito: “La salute va conciliata con la ripartenza del calcio”

Notizie Lazio: Lotito sulla ripartenza del calcio

Notizie Lazio Lotito | Il mondo del calcio continua ad essere in stallo, e soprattutto in Serie A i dubbi continuano ad essere tanti. La pandemia è un pericolo ancora non superato, e in queste ultime settimane parecchi addetti ai lavori si stanno impegnando per trovare una soluzione migliore possibile. Intanto parecchi dibattiti si stanno creando sulla questione ripartenza, trovando però tante opinioni discordanti. Ad esprimere e ribadire la sua posizione ci ha pensato Claudio Lotito, patron della Lazio. Queste le sue parole rilasciate a Lazio Style Magazine:

“La salute è un bene primario, e oltre ad essere preservato, va tutelato a tutti i costi. Come uomo però penso che la salute debba essere conciliato con la ripartenza del calcio, in modo che tante famiglie possano portare a casa il sostentamento. Una società di calcio è composta da tanti addetti ai lavori, come ad esempio magazzinieri, fisioterapisti, cuochi, camerieri, autisti e impiegati. Dobbiamo prendere le giuste precauzioni per poi ripartire tutti insieme”

Ripartenza Serie A: Lotito incalza

La ripartenza della Serie A è ancora in dubbio, e Lotito continua ad incalzare. Il patron biancoceleste vorrebbe la ripresa con tutte le precauzioni del caso. Queste le sue ultime dichiarazioni sulle scorse parole del ministro Spadafora.