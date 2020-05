Notizie Lazio, l’agente di Luis Alberto: “Rinnovo? Siamo in sintonia”

Ultime Lazio | Miguel Alfaro, agente del centrocampista della Lazio Luis Alberto, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radiosei:

“Siamo in totale sintonia con la società. Ci siamo dati appuntamento per firmare quando la situazione sanitaria migliorerà. I suoi allenamenti in questi giorni sono incredibili, sta facendo cose pazzesche, vuole essere sempre al top. Luis è diventato meritatamente un top player. Ha grande voglia di aiutare la Lazio a raggiungere il sogno scudetto e poi godersi il prossimo anno la Champions League”.

Poi Alfaro ha parlato anche di un altro suo assistito, ovverto del terzino sinistro Jony:

“Col tempo è migliorato, continuando a guadagnare sicurezza dimostrerà di essere un grande giocatore”.





Lazio, Luis Suarez arriva?

Il procuratore gestisce anche gli interessi di uno dei grandi obiettivi della Lazio per la sessione estiva, ovverto Luis Suarez del Watford:

“Con Tare parliamo di diversi giocatori, il ds controlla anche tanti nomi rimasti segreti. Suarez è un giocatore esplosivo, sa che può arrivare al Top in Serie A ed è una persona molto ambiziosa, per questa ragione penso sia un profilo ideale per la Lazio. Ma per ora è troppo presto per parlarne”.