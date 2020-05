Inter, Eriksen: “Ho scelto di venire perchè è più facile vincere in Italia”

Notizie Inter: le parole di Eriksen

Notizie Inter Eriksen | L’Inter continua il suo calciomercato, e lo fa pensando ai prossimi investimenti da fare in estate in vista della prossima stagione. L’arrivo di Conte ha alzato decisamente l’asticella anche per quanto riguarda il mercato, e i nerazzurri cominciano a tirare le somme nella propria rosa. Il tecnico può vantare di avere tantissimi giocatori di talento a centrocampo, e uno di questi è certamente Eriksen, arrivato a gennaio dal Tottenham, e considerato come uno dei più forti in Europa nel suo ruolo. Il danese deve ancora ambientarsi, e in una recente intervista ha spiegato un po la sua scelta. Queste le parole rilasciate al portale danese Yylland-Posten:

“Inter? Mi è sembrata la scelta giusta, mi volevano prendere e si vedeva che avrebbero fatto di tutto per farlo. Il numero alto di squadre forti in Inghilterra rende più difficile vincere qualcosa, qua in Italia è più facile farlo. Addio al Tottenham? Ci saranno sempre persone arrabbiate lì, ma penso che maggioranza dei tifosi abbia un buon ricordo di me, volevo andarmene diversamente. Qua mi sento accolto bene”

Conte aspetta Eriksen

Eriksen ha avuto non poche difficoltà nell’ambientamento in Italia, ma resta comunque un elemento di assoluto valore. Conte lo aspetterà, così come tutti i tifosi. Se c’è una certezza nel centrocampo nerazzurro, quella è proprio il danese.