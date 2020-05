Notizie Brescia, Raiola: “Cellino su Baloteli, era un’autocritica”

Ultime Brescia, nessuna rottura con Mario Balotelli. La frase incriminata è stata già chiarita. Mino Raiola, agente dell’attaccante delle Rondinelle, ha pubblicato un tweet per commentare le parole di Massimo Cellino, dalle quali era nata una polemica in merito a un passaggio dedicato a Mario Balotelli.





Il presidente del Brescia Massimo Cellino Cellino infatti aveva dichiarato:

“Balotelli non è stato gestito bene: se un bimbo è maleducato, la colpa è sempre dei genitori”.

Ma, secondo quanto sostenuto dal procuratore dell’attaccante, non si trattava di un riferimento alla sua famiglia ma alle squadre che lo avevano avuto in organico.

Ultime Brescia: il tweet di Raiola

Con il suo twitter, Mino Raiola ha spazzato via le polemiche attaccando chi produce fake news:

“Cellino mi ha chiarito personalmente che la frase su Balotelli era una critica alla gestione fatta dal club, non alla famiglia. Bisogna capire le parole nel contesto in cui vengono dette. Nessuna polemica. Prendere frasi fuori dal contesto genera solo fake news”.

Sembrerebbe dunque tutto chiarito tra la società e l’attaccante che è tornato in Italia, nella sua Brescia per riconquistare la maglia della Nazionale. Per questo in caso di salvezza SuperMario potrebbe anche decidere di restare.